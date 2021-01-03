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На Украине нашли мертвым прокурора офиса генеральной прокуратуры 

ИА Regnum 37 минут назад
На Украине нашли мертвым прокурора офиса генеральной прокуратуры
Фото: из открытых источников
В селе Бречь Черниговской области было обнаружено тело прокурора офиса генеральной прокуратуры Украины Евгения Котенко, который по предварительной информации умер от переохлаждения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 2 января сообщает «Украинская правда».
Тело прокурора было найдено днем 1 января. Об обнаружении тела погибшего в пятистах метрах от эко-отеля «Бреч» в полицию сообщил охранник гостиничного комплекса.
По предварительной информации Котенко встречал Новый год вместе с супругой в отеле «Бреч». Около двух часов ночи по неизвестным причинам мужчина ушел в лес и был там до пяти часов утра. Предварительная причина смерти сотрудника генеральной прокуратуры — переохлаждение. Осмотр тела не выявил видимых телесных повреждений. Также на месте смерти прокурора следов борьбы обнаружено не было.
Евгений Котенко занимал должность начальника отдела обращений граждан в офисе генеральной прокуратуры Украины. Журналисты также напомнили, что умерший ранее занимал должность старшего помощника бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса (Матиос занимал указанную должность с 27 августа 2014 года по 2 сентября 2019 года).
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В мире , Происшествия , Анатолий Матиос , Генпрокуратура РФ , МВД , Украинская правда
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