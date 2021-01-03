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Москва

Трамп разрешил провести протестную акцию 6 января 

Российская Газета 16 минут назад
Митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа должен пройти в Вашингтоне 6 января.

"Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января", — написал политик в Twitter.

По словам Трампа, на мероприятии будет представлено "огромное количество доказательств" нарушений на прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборах.
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Ранее стало известно, что Трамп вернулся в Вашингтон из отпуска на неделю раньше, чем планировалось, передает телеканал RT.
Между тем тем одиннадцать сенаторов-республиканцев намерены оспорить результаты выборов на заседании Конгресса 6 января. В совместном заявлении содержится требование создать комиссию, которая будет обладать "полными полномочиями проведения в течение десяти дней расследования для установления фактов нарушений в ходе голосования в спорных штатах".
Если в конгрессе будет назначено дополнительное обсуждение результата выборов, это будет третий случай в истории США после 1969 и 2005 года. Однако эти расследования на итоги голосования не повлияли. Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Russia Today , США
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