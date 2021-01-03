Китай остановил работу транспорта на границе с Россией из-за COVID

"Штаб по профилактике и контролю за эпидемией города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", — указано в заявлении.