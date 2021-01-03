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В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Китай остановил работу транспорта на границе с Россией из-за COVID
Фото: РИА Новости
Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, говорится в заявлении на сайте местного правительства.
По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей.

"Штаб по профилактике и контролю за эпидемией города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", — указано в заявлении.

Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.
Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.
Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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