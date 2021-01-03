В Раде объяснили отказ от российской вакцины желанием выслужиться перед США

— Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий — прим. «ВМ») в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством, — написал депутат.