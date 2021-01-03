В Раде объяснили отказ от российской вакцины желанием выслужиться перед США

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал слова главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе от регистрации российской вакцины «Спутник V». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, по словам Кивы, отказавшись от российской вакцины, Ляшко и Радуцкий смогут «выслужиться» перед Вашингтоном.
— Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий — прим. «ВМ») в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством, — написал депутат.
Парламентарий отметил, что действия украинских чиновников приведут к тяжелым последствиям для здравоохранения государства.
— Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство! — заявил Кива.
Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca.