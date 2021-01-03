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Москва

В Раде назвали причину отказа Украины от российской вакцины 

Вечерняя Москва и ещё 11 2 часа назад
В Раде объяснили отказ от российской вакцины желанием выслужиться перед США
Фото: РИА Новости
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал слова главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе от регистрации российской вакцины «Спутник V». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, по словам Кивы, отказавшись от российской вакцины, Ляшко и Радуцкий смогут «выслужиться» перед Вашингтоном.

— Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий — прим. «ВМ») в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством, — написал депутат.

Парламентарий отметил, что действия украинских чиновников приведут к тяжелым последствиям для здравоохранения государства.

— Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство! — заявил Кива.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca.
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Комментарии 203
В мире , Илья Кива , Виктор Ляшко , Российский фонд прямых инвестиций
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