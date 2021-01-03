Полицейский оплатил украденные воровками продукты

Американский полицейский из штата Массачусетс оплатил продукты, которые две женщины украли, после разговора с ними. Об этом сообщает The Hill.

Сотрудник правоохранительных органов , который 20 декабря прибыл по вызову о краже в магазине, узнал о том, что две воровки пошли на преступление, чтобы прокормить своих детей и накрыть рождественский стол. Вместо того, чтобы возбуждать уголовное дело, офицер полиции предписал женщинам не появляться возле продуктового магазина, которые они обокрали, и вручил им подарочную карту на 250 долларов, чтобы преступницы смогли оплатить продукты.