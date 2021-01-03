Онколог списал долги пациентов на сотни тысяч долларов

Онколог Омар Атик решил сделать щедрый подарок тем пациентам, которые остались должны ему за лечение, и списать их долги под Новый год в США. Речь идёт о $650 тыс., которые задолжали клинике Атика почти 200 пациентов. Онколог закрыл свою клинику ещё в марте прошлого года после 29 лет работы. Но у его бывших пациентов остались большие долги, сообщает Lad Bible. Врач ждал, пока больные рассчитаются, но потом понял, что у большинства из них просто нет денег. Тогда он посовещался с женой и решил отправить каждому рождественскую открытку с уведомлением о списании долгов.

Онкологическая клиника Арканзаса закрывается после более чем 29 лет преданного служения обществу. Клиника решила отказаться от всех остатков средств, которые от пациентов причитаются клинике, — написал онколог в послании.