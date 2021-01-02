Порошенко назвал рискованным использование российской вакцины

У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру ко всем качественным производителям вакцины, кроме российских. Применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой риски, — написал в Facebook экс-глава государства.