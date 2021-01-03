Более миллиона человек заболели коронавирусом в Нью-Йорке

Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в которых число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания превысило 1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке за время пандемии коронавирус был подтвержден у 1011665 человек. При этом 38273 человека умерли в мегаполисе от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, где число заболевших перевалило за 1 млн Так, в Калифорнии к вечеру субботы насчитывалось 2367970 случаев заражения, в Техасе — 1786941, во Флориде — 1354833. В Иллинойсе коронавирус выявлен у 975352 человек, передает ТАСС

Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах — Калифорнии, Колорадо и Флориде — выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании и, предположительно, может быть на 70% более заразен.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.