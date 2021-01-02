Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Мексике врач была госпитализирована после получения вакцины Pfizer 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Врача госпитализировали после получения вакцины Pfizer в Мексике
Фото: Reuters
Мексиканский врач была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после введения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщило в пятницу вечером министерство здравоохранения республики.

"32-летний врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения [вакцины]", — говорится в сообщении.

Состояние женщины оценивается как стабильное, ей поставлен предварительный диагноз "энцефаломиелит". "Минздрав сообщает, что уже начал изучать данный случай, чтобы выяснить причину состояния врача", — отмечается в сообщении. По данным ведомства, ранее у медработницы была выявлена аллергия на триметоприм.
Вакцинация медицинского персонала в Мексике началась 24 декабря. Для этого используется препарат Pfizer — BioNTech, который ранее был в экстренном порядке одобрен мексиканской Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
ТАСС: последние новости
В Индии заявили, что местные ученые смогли первыми выделить британский вариант COVID-19 В Индии заявили, что местные ученые смогли первыми выделить британский вариант COVID-19 В Минздраве Украины указали на невозможность регистрации вакцины "Спутник V" В Минздраве Украины указали на невозможность регистрации вакцины "Спутник V" На Украине заявили, что на "нормандском саммите" Киев выдвинет условия для мира в Донбассе На Украине заявили, что на "нормандском саммите" Киев выдвинет условия для мира в Донбассе
Комментарии 44
В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение