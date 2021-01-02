Врача госпитализировали после получения вакцины Pfizer в Мексике

"32-летний врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения [вакцины]", — говорится в сообщении.