Врача госпитализировали после получения вакцины Pfizer в Мексике

Мексиканский врач была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после введения вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщило в пятницу вечером министерство здравоохранения республики.
"32-летний врач, которая получила вакцину от COVID-19 производства Pfizer — BioNTech, находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у нее стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения [вакцины]", — говорится в сообщении.
Состояние женщины оценивается как стабильное, ей поставлен предварительный диагноз "энцефаломиелит". "Минздрав сообщает, что уже начал изучать данный случай, чтобы выяснить причину состояния врача", — отмечается в сообщении. По данным ведомства, ранее у медработницы была выявлена аллергия на триметоприм.
Вакцинация медицинского персонала в Мексике началась 24 декабря. Для этого используется препарат Pfizer — BioNTech, который ранее был в экстренном порядке одобрен мексиканской Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков.