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В Великобритании за сутки выявили более 57 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Великобритании за сутки выявили 57 тысяч случаев COVID-19
Фото: Reuters
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 57 725.
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства.
Общее число выявленных случаев достигло 2 599 789.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.
Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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