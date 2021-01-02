Группу россиян освободили из плена в Ливии

По его данным, четверо «наших» людей были похищены несколько недель назад. Причём, он особо сконцентрировался на слове «наши», так как среди освобождённых есть один гражданин Украины , а остальные — граждане России.

Причем, уточнил он, россиянин родился на Украине, украинец в Армении, еще один — грек — из Казахстана. Только один спасённый этой интернациональной группы — коренной ростовчанин. «И все они — наши», — подчеркнул общественник, потому что родились в Советском Союзе, говорят и думают на русском языке.

Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой, — написал Малькевич в Telegram.

Он уточнил, что россияне вылетели на родину на самолёте.

Общественник выразил благодарность за оказанное содействие заместителю министра иностранных дел РФ, специальному представителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову . Тот, по его словам, организовал операцию по вызволению пленных и фактически руководил ею.

Малькевич выразил мнение, что Богланов «войдёт в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей».

Это уже не первый подобный инцидент в африканской стране. Ранее, как писал NEWS.ru, общественник назвал неоднократные задержания россиян в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться.