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В Ливии освободили из плена группу россиян 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
Группу россиян освободили из плена в Ливии
Фото: Reuters
Группа россиян освобождена из плена в Ливии. Они уже отправились в Россию, сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
По его данным, четверо «наших» людей были похищены несколько недель назад. Причём, он особо сконцентрировался на слове «наши», так как среди освобождённых есть один гражданин Украины, а остальные — граждане России.

Причем, уточнил он, россиянин родился на Украине, украинец в Армении, еще один — грек — из Казахстана. Только один спасённый этой интернациональной группы — коренной ростовчанин. «И все они — наши», — подчеркнул общественник, потому что родились в Советском Союзе, говорят и думают на русском языке.

Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности — и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой, — написал Малькевич в Telegram.
Он уточнил, что россияне вылетели на родину на самолёте.
Общественник выразил благодарность за оказанное содействие заместителю министра иностранных дел РФ, специальному представителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову. Тот, по его словам, организовал операцию по вызволению пленных и фактически руководил ею.
Малькевич выразил мнение, что Богланов «войдёт в историю российской дипломатии как человек, посвятивший всего себя спасению людей».
Это уже не первый подобный инцидент в африканской стране. Ранее, как писал NEWS.ru, общественник назвал неоднократные задержания россиян в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться.
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В мире , Михаил Богданов , Александр Малькевич , Общественная палата России , Армения , Ливия
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