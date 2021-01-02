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Москва

В Минздраве Украины указали на невозможность регистрации вакцины «Спутник V» 

ТАСС 1 час назад
Украина назвала невозможной регистрацию российской вакцины в стране
Фото: ТАСС
Регистрация на Украине российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан невозможна до окончания третьей фазы испытаний. Об этом сообщил в субботу главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", — написал он на своей странице в Facebook.

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В мире , Политика , Минздрав РФ
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