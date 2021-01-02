Украина назвала невозможной регистрацию российской вакцины в стране

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", — написал он на своей странице в Facebook.