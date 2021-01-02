Британский посол в США Карен Спирс выразила надежду на совместное с Вашингтоном противодействие Москве и Пекину. По ее словам, важно показать, что после пандемии коронавируса открытые общества "процветают и восстанавливаются". Дипломат обратила внимание, что Китай Россия представляют собой крупнейшие вызовы для Великобритании и США.

Великобритания надеется на сотрудничество с США в вопросе противодействия России и Китаю. Такое заявление сделала посол Соединенного Королевства в США Карен Пирс. Она отметила, что это особенно важно в период восстановления после пандемии коронавируса.

По ее словам, один из «крупнейших вызовов» для Лондона и Вашингтона — это «стратегическое соперничество со стороны России и Китая, особенно Китая». Пирс заметила, что нужно сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса».

«Мы, к примеру, не хотим однажды проснуться и узнать, что китайские стандарты действуют в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство», — обозначила она позицию Великобритании.

Вместе с тем британский посол подчеркнула, что ее страна рассчитывает на сотрудничество с американскими политиками в этом направлении.

Пирс рассказала, что контактировала с лицами «вокруг команды Байдена». Но непосредственного общения с помощниками избранного президента США Джо Байдена у нее не было.

Американские власти неоднократно утверждали, что Россия и Китай представляют угрозу для мировой безопасности. Ранее Пентагон представил доклад, в котором военные заявили, что будут решительнее отвечать на вызовы. В частности, американцы хотят расширить свои военно-морские силы при помощи «менее крупных, более маневренных и даже беспилотных кораблей». Это, по их мнению, поможет США сохранить свое стратегическое преимущество.

В Пентагоне заявили, что со стороны России и Китая в последнее время «растет агрессивность». Пекин вовсе назван «самой актуальной долгосрочной стратегической угрозой».

По мнению авторов доклада, Москва и Пекин делают все возможное, чтобы подорвать и перестроить международную систему в своих интересах. Как уточнили аналитики, РФ и КНР принимают «целый ряд враждебных мер».

В США уверены, что Пекин и Москва являются их «непреклонными соперниками», которые представляют собой «всеобъемлющие вызовы» для страны. В докладе предполагалось, что в случае войны Пекин и Москва могут захватить необходимые им территории быстрее, чем США и их союзники смогут отреагировать.

Незадолго до публикации доклада Пентагона глава Госдепа Майк Помпео включил Россию в список «врагов США». Он заявил, что российские власти — это «реальный риск для тех, кто любит свободу». В то же время глава внешнеполитического ведомства уверен, что у США не один враг в лице России. Он также назвал и другого соперника Соединенных Штатов — Китай. По словам Помпео, Пекин — это «экзистенциальная» угроза.

Вместе с тем Помпео выразил уверенность в том, что Россия нацеливает «большие ядерные ракеты на США».

Ранее он обвинял Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье. По его словам, из-за неправильного толкования американских действий искажается история. Помпео заявил, что глава МИД России Сергей Лавров «неверно понял факты» о том, что не был назначен новый спецпосланник генсека ООН по Ливии. Это, по словам Помпео, «вызывает сожаление». Такая позиция России, уверен госсекретарь США, «сеет хаос и конфликты, раскол внутри стран» Средиземноморья.

«Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета», — добавил Помпео.

По словам американского чиновника, Россия «поддержала нападение на столицу Ливии», подорвав усилия по установлению мира в стране. Он также напомнил о приписываемом Москве нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.