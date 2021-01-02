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Иран запустил процесс обогащения урана до 20% 

РИА Новости и ещё 4 2 января 2021
Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).

"Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер… начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов", — сообщил Рабии, как следует из сообщения пресс-службы правительства страны.

Также закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: одну тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуг IR-6. Количество последних обязывают довести до тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам — тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.
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В мире , Видео , Энергетика , Атомная энергетика , Законопроекты , Телевидение , Хасан Роухани , МАГАТЭ , Австрия , Вена , Иран , Тегеран
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