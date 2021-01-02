В ДНР призвали Зеленского выполнить Минские соглашения

Так в ведомстве прокомментировали новогоднее выступление Зеленского, в котором он обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о том, что в Донбассе наступил мир, не из Киева, а на улице Артема в Донецке.

"Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — заявили в Народной милиции.

В ведомстве также предположили, что Зеленский, говоря о том, что хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем

"Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные", — добавили в Народной милиции.