Порошенко: Netflix снимет фильм о задержании бойцов ЧВК в Белоруссии 

Ещё одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с «вагнеровцами», — сказал политик.

Кроме того, по словам бывшего украинского лидера, Bellingcat хочет провести своё расследование этой ситуации. У проекта уже есть определённая информация по этому поводу.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой».

Россияне из ЧВК Вагнера были задержаны летом в Минске, незадолго до проведения в Белоруссии президентских выборов. Власти республики заподозрили их в подготовке массовых беспорядков. В Кремле инцидент назвали ошибкой, отметив, что отряд намеревался транзитом через Белоруссию отправиться в другую страну. Россияне были отпущены после допроса.

Как писал NEWS.ru, Порошенко заявил, что ещё в 2018 году инициировал спецоперацию, итогом которой и стало задержание россиян.