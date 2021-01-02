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Москва

Порошенко: Netflix снимет фильм о задержании бойцов ЧВК в Белоруссии 

News.ru 10 минут назад
Стриминговый сервис Netflix планирует снять филь о задержании российских бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссии, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Ещё одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с «вагнеровцами», — сказал политик.

Кроме того, по словам бывшего украинского лидера, Bellingcat хочет провести своё расследование этой ситуации. У проекта уже есть определённая информация по этому поводу.
Операцию по задержанию 33 россиян в Минске организовал Порошенко
Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой».
Россияне из ЧВК Вагнера были задержаны летом в Минске, незадолго до проведения в Белоруссии президентских выборов. Власти республики заподозрили их в подготовке массовых беспорядков. В Кремле инцидент назвали ошибкой, отметив, что отряд намеревался транзитом через Белоруссию отправиться в другую страну. Россияне были отпущены после допроса.
Как писал NEWS.ru, Порошенко заявил, что ещё в 2018 году инициировал спецоперацию, итогом которой и стало задержание россиян.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Петр Порошенко , Netflix , Bellingcat
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