Греция ужесточила и продлила карантин до 11 января 

Сразу после Нового года власти Греции приняли решение ужесточить карантинные меры в борьбе с пандемией. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя правительства, они будут действовать по меньшей мере до 11 января.

До сих пор в стране работали парикмахерские и маникюрные салоны, книжные и магазины промтоваров, оставались открытыми церкви. Теперь они временно закроются. Даже на праздник Крещения, который отмечается по греческому православному календарю 6 января, отменят традиционное освящение воды. Кроме того, под запрет попадают такие виды досуга, как рыбалка и охота, а в ночное время (с девяти вечера до пяти утра) вводится комендантский час. Даже станции техосмотра автомобилей перестанут обслуживать клиентов — предполагается, что им некуда и незачем ездить в эти дни. В последние недели ежедневный прирост заболевших "короной" составляет от 300 до 1100 человек. При этом 2500 пациентов встретили Рождество на больничных койках, из них 400 — в отделениях реанимации.