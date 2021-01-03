Спикер эстонского парламента:Тартуский мирный договор с РФ остается в силе

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией », по международному праву действует по сей день.

Его сообщение опубликовано на сайте парламента Эстонии.

Пыллуаас отметил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения Тартусского договора, по которому Советская Россия первая в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя государствами..

По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Пыллуаас уверяет, что соглашение о границе якобы действует по сей день.