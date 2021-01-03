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Спикер парламента Эстонии заявил о претензиях по территории к России 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Спикер эстонского парламента:Тартуский мирный договор с РФ остается в силе
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день.
Его сообщение опубликовано на сайте парламента Эстонии.
Пыллуаас отметил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения Тартусского договора, по которому Советская Россия первая в мире признала независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя государствами..
По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Пыллуаас уверяет, что соглашение о границе якобы действует по сей день.
В феврале 2020 года эстонский президент Керсти Кальюлайд, выступая по случаю годовщины независимости республики, сообщила, что одним из условий вступления Эстонии в НАТО в 2004 году стал отказ от претензий на территории, принадлежавшие стране до Второй мировой войны.
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В мире , Керсти Кальюлайд , НАТО , Москва , Нарва , Эстония
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