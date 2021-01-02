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Москва

Разведка США сообщила о повышении Ираном боеготовности морских сил 

News.ru 1 час назад
За последние двое суток Иран повысил уровень боевой готовности части морских сил в районе Персидского залива. Об этом сообщили разведывательные службы США.

Разведывательные данные свидетельствуют о том, что за последние 48 часов был повышен уровень боеготовности, — цитирует CNN источник из числа официальных лиц США.

По данным телеканала Fox News, Тегеран планирует «отомстить» за убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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В ответ США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. При этом глава Центрального командования ВС страны генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США готовы «ответить на любую агрессию» в регионе, направленную против американских граждан или интересов.
Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Также был убит командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.
Накануне глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что все причастные к убийству Сулеймани «не смогут избежать закона и правосудия».
МИД Ирана также выпустил заявление, в котором говорится, что Тегеран не успокоится до тех пор, «пока не привлечёт виновных к ответственности», писал NEWS.ru.
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Комментарии 5
В мире , Армия , Видео , Касем Сулеймани , Дональд Трамп , МИД , CNN
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