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Москва

В Китае выдвинули новую версию источника COVID 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 33 минуты назад
Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И.
Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград».

«Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», — отметил Ван И.

Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.
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Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей.
Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Saxo Bank , МИД , CNN , Царьград ТВ , Китай , Япония
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