Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса
Фото: РИА Новости
Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний.
Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing.
Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir.
Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства США.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке Дававший Пенсу право решать итоги выборов иск отклонили в Техасе Дававший Пенсу право решать итоги выборов иск отклонили в Техасе
Комментарии
В мире , Энтони Блинкен , Джанет Йеллен , Boeing , Госдеп США , Bank of America , Google , Associated Press , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение