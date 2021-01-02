Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 

Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google . Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America , компании Facebook, Uber и Boeing

Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir.