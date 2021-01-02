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Пациентам случайно ввели «коктейль Трампа» вместо вакцины 

Прайм и ещё 1 7 часов назад
Пациентам случайно ввели «коктейль Трампа» вместо вакцины
Фото: РИА Новости
В американском штате Западная Вирджиния гражданам случайно ввели "коктейль" с антителами с коронавирусу Regeneron, который принимал президент США Дональд Трамп во время болезни, вместо вакцины от COVID-19 Moderna. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNN.
Как утверждают чиновники местного Департамента здравоохранения, жизнь пациентов вне опасности. Генерал-майор Джеймс Хойер пояснил, что в момент, когда стало известно о произошедшем, немедленно были приняты меры чтобы все исправить.
Департамент здравоохранения округа Бун уведомил пострадавших об ошибке и предложил сделать им вакцину против Covid-19 повторно. Там отметили, что это был единичный инцидент, но не пояснили, как именно произошла ошибка.
В ноябре в США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусом "коктейлем" из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который принимал президент страны Дональд Трамп во время болезни. Данное средство используется только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме. Пациенты, которым необходима кислородная терапия или же госпитализация, не будут принимать данный препарат.
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В мире , Дональд Трамп , США
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