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Британец сменил имя на «Селин Дион» и забыл об этом 

Мир24 9 часов назад
Британец сменил имя на «Селин Дион» и забыл об этом
Фото: РИА Новости
30-летний Томас Тодд смотрел рождественский концерт Селин Дион в Лас-Вегасе на YouTube, когда решил что было бы отличной идеей заплатить 89 фунтов стерлингов, чтобы официально взять ее имя. Когда документы о смене имени пришли ему по почте, Томас поверить не мог, что сделал это.
Тодд не собирается отступать — он фанат Селин Дион и надеется, что его новое имя позволит посетить концерт певицы и пройти за кулисы. Правда, он боится рассказать начальству о своем новом имени. Тодд — менеджер гостиничного бизнеса из Тамуорта в Стаффордшире, да и маме его затея совсем не нравится.

«Я планировал навестить ее (Селин Дион) в Вегасе, но не смог из-за пандемии. Так что немного подсел на просмотр ее концертов на Youtube. Я немного фанат. Но не знаю, почему мне пришло в голову сменить свое имя на ее. Я действительно не помню ту ночь, забыл о ней на следующий день. Я помню, как смотрела концерт Дион в Вегасе и все. Хотел бы я знать, что случилось, но все как в тумане», — рассказал Тодд изданию Metro.

Тодд добавил, что в среду получил конверт с массой бумаг. Когда он его вскрыл, пришлось срочно присесть, потому что это было невероятно.

«Я надеюсь, это имеет свои преимущества, и, может быть, я смогу попасть за кулисы на концерт и полететь первым классом. Я больше расстроен тем, что не унаследовал ни голоса, ни банковского счета Селин, но это то, над чем я могу поработать», — пошутил Томас.

Ранее в Таиланде сообразительный пес превратил комбайн в машину для массажа. По словам хозяйки пса, ее питомец может часами гулять около комбайна, почесывая спину.
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