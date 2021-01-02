Британец сменил имя на «Селин Дион» и забыл об этом 

30-летний Томас Тодд смотрел рождественский концерт Селин Дион в Лас-Вегасе на YouTube, когда решил что было бы отличной идеей заплатить 89 фунтов стерлингов, чтобы официально взять ее имя. Когда документы о смене имени пришли ему по почте, Томас поверить не мог, что сделал это.

Тодд не собирается отступать — он фанат Селин Дион и надеется, что его новое имя позволит посетить концерт певицы и пройти за кулисы. Правда, он боится рассказать начальству о своем новом имени. Тодд — менеджер гостиничного бизнеса из Тамуорта в Стаффордшире, да и маме его затея совсем не нравится.

«Я планировал навестить ее (Селин Дион) в Вегасе, но не смог из-за пандемии. Так что немного подсел на просмотр ее концертов на Youtube. Я немного фанат. Но не знаю, почему мне пришло в голову сменить свое имя на ее. Я действительно не помню ту ночь, забыл о ней на следующий день. Я помню, как смотрела концерт Дион в Вегасе и все. Хотел бы я знать, что случилось, но все как в тумане», — рассказал Тодд изданию Metro.

Тодд добавил, что в среду получил конверт с массой бумаг. Когда он его вскрыл, пришлось срочно присесть, потому что это было невероятно.