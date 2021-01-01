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Трамп объявил о митинге своих сторонников 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Трамп объявил о митинге своих сторонников
Фото: Reuters
Митинг сторонников президента США Дональда Трампа, отказавшегося признавать свое поражение на выборах главы государства, пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги голосования. Об этом сообщил в пятницу американский лидер в своем Twitter.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (19:00 мск — прим. ТАСС) 6 января", — написал глава государства, добавив, что позднее появится информация о месте, где состоится мероприятие.

6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря. Выборщики подтвердили, что победителем ноябрьских президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден, нанесший поражение нынешнему американскому лидеру.
Вице-президенту США Майклу Пенсу, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию США, предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков. Вице-президент, согласно Конституции США, является председателем Сената.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.
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В мире , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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