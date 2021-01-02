Большой протест: Трамп объявил о митинге своих сторонников

«Большой протест» сторонников президента Трампа пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.

О шествии глава Белого дома сообщил в Twitter.

Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января, — написал президент США.

Информацию о месте проведения митинга Трамп пообещал опубликовать позднее. Президент пообещал, что в этот день будет представлено «огромное количество доказательств» того, что результаты прошедших президентских выборов были сфабрикованы.

Сторонники Трампа уже проводили в ноябре и декабре прошлого года митинги в поддержку главы государства. Они закончились столкновениями со сторонниками избранного президента. В результате этих мероприятий были арестованы два десятка человек, пострадали полицейские.

Выборщики уже подтвердили, что главой США стал Джо Байден . Это официально должны утвердить сенат и палата представителей Конгресса США.