Большой протест: Трамп объявил о митинге своих сторонников

«Большой протест» сторонников президента Трампа пройдёт в Вашингтоне 6 января. В этот день обе палаты Конгресса США официально утвердят итоги голосования.
О шествии глава Белого дома сообщил в Twitter.
Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января, — написал президент США.
Информацию о месте проведения митинга Трамп пообещал опубликовать позднее. Президент пообещал, что в этот день будет представлено «огромное количество доказательств» того, что результаты прошедших президентских выборов были сфабрикованы.
Сторонники Трампа уже проводили в ноябре и декабре прошлого года митинги в поддержку главы государства. Они закончились столкновениями со сторонниками избранного президента. В результате этих мероприятий были арестованы два десятка человек, пострадали полицейские.
Выборщики уже подтвердили, что главой США стал Джо Байден. Это официально должны утвердить сенат и палата представителей Конгресса США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент США Майк Пенс обратился к суду штата Техас с просьбой отклонить иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) и его однопартийцев, пытающихся, по сути, заставить политика пересмотреть итоги выборов президента, победу в которых одержал демократ Джо Байден.