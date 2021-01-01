На Украине прошли шествия в честь Бандеры 

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Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры , прошло в центре Киева , трансляцию вел украинский Пятый канал на своем YouTube-канале

Участники собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины , партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), " Украинской повстанческой армии "* и националистического объединения "Свобода".

Также некоторые из националистов несли портреты Бандеры.

Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города.

Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.

Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов и общественных деятелей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.