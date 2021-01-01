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На Украине прошли шествия в честь Бандеры 

РИА Новости 18 минут назад
На Украине прошли шествия в честь Бандеры
Фото: РИА Новости
Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло в центре Киева, трансляцию вел украинский Пятый канал на своем YouTube-канале.
Участники собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Украинской повстанческой армии"* и националистического объединения "Свобода".
Также некоторые из националистов несли портреты Бандеры.
Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города.
Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.
Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов и общественных деятелей.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Комментарии 7
В мире , Степан Бандера , Украинская повстанческая армия , Киев
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