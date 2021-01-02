Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп обрушился с критикой на Сенат США, принявший оборонный бюджет 

ИА Regnum и ещё 22 1 час назад
Трамп обрушился с критикой на Сенат из-за военного бюджета
Фото: EPA
Критике подверг Сенат Конгресса США за решение по оборонному бюджету на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп. Соответствующую публикацию Трамп сделал 1 января в своём Twitter.
Американский сенат, контролируемый республиканцами, проголосовал за оборонный бюджет, преодолев наложенное главой государства вето. Решение поддержали больше двух третей членов Верхней палаты парламента. Трамп же подверг резкой критике решение парламентариев, в том числе за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года.

«Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, предоставляющего неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Позор!» — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, американский лидер назвал «неумным и нечестным» решение Сената не принимать утверждённый Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении прямых выплат гражданам в условиях пандемии с 600 до 2000 долларов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о преодолении Сенатом Конгресса США президентского вето на принятие оборонного бюджета на 2021 год.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
ИА Regnum: последние новости
Премьер-министр Шотландии намекнула на желание региона вернуться в ЕС Премьер-министр Шотландии намекнула на желание региона вернуться в ЕС Трамп анонсировал митинг своих сторонников в Вашингтоне Трамп анонсировал митинг своих сторонников в Вашингтоне Республиканцы приготовилась оспорить результаты выборов в Конгрессе США Республиканцы приготовилась оспорить результаты выборов в Конгрессе США
Комментарии 1
В мире , Санкции США , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение