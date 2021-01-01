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Москва

В Турции сообщили о выявлении 15 случаев нового штамма COVID-19 

RT на русском 1 час назад
В Турции выявили новый штамм COVID-19
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что «в ходе проведённых исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек», въехавших в страну из Великобритании.

«Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», — написал он на своей странице в Twitter.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее в Великобритании заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.
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