Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Украинцы раскритиковали новогоднее обращение Зеленского 

Lenta.ru 51 минуту назад
Украинцы раскритиковали Зеленского за гробы в новогоднем обращении
Фото: Reuters
Пользователи сети раскритиковали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».
Многие обратили внимание на желание Зеленского написать на песке на пляже в Ялте «Крым — Украина». Юзеры напомнили, что Ялта находится на южном берегу полуострова, где нет песчаных пляжей — только крупная галька.

«Когда Украина снова получит Крым? Как ялтинский пляж станет песчаным!» — написал политолог Сергей Белашко в Facebook.

Еще один интернет-пользователь Стас Косаренко заявил, что улица Артема в Донецке, упомянутая Зеленским в обращении, должна быть декоммунизирована, а вся сфера услуг на ней — перейти на украинский язык, что вряд ли поднимет привлекательность реинтеграции для жителей Донбасса.
Зеленский пожелал жителям Крыма и Донбасса "быть с Украиной"

«Говоря по-русски об [улице] Артема в Донецке, президент стыдливо умолчал о том, что она подлежит декоммунизации. Да и кафе на бульваре Пушкина должны с 16 января перейти на украинский», — написал он.

Некоторым не понравилось, что Зеленский подводил итоги 2020 года в окружении детей. В частности, заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова не поняла, зачем глава государства рассказывал детям про программу кредитования. «Намекает, что на третий год его президентства выжить без кредитов не смогут даже маленькие детки?» — спросила она.
Украинский композитор Владимир Быстряков удивился демонстрации гробов в рамках новогоднего поздравления.

«Вчера сидели у телика, слушали выступление человека под названием "Два в одном" (комик+гарант). Он в своей привычной манере вещал (почему-то детям) о каких-то вечных истинах и показывал картинки. Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!" Я ответил, что это креатив. Дети не поняли», — написал он в Facebook.

Ранее 1 января новогоднее обращение Зеленского раскритиковал российский сенатор Сергей Цеков. По его мнению, современное руководство Украины неспособно «адекватно воспринимать международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России».
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Последние новости
В Грузии заявили об обиде на Россию В Грузии заявили об обиде на Россию Перечислены изменения в жизни россиян с января 2021 года Перечислены изменения в жизни россиян с января 2021 года В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум
Комментарии 150
В мире , Светлана Крюкова , Владимир Быстряков , Владимир Зеленский , Сергей Белашко , Сергей Цеков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение