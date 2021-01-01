Украинцы раскритиковали Зеленского за гробы в новогоднем обращении

«Вчера сидели у телика, слушали выступление человека под названием "Два в одном" (комик+гарант). Он в своей привычной манере вещал (почему-то детям) о каких-то вечных истинах и показывал картинки. Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!" Я ответил, что это креатив. Дети не поняли», — написал он в Facebook.