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Москва

Премьер Индии объявил о «решительном переломе» в борьбе с COVID-19 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Премьер Индии объявил о «решительном переломе» в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Разрешение использования в Индии двух вакцин от коронавируса глава правительства страны Нарендра Моди назвал «решительным переломом в борьбе с инфекцией.

Мы гордимся тем, что две одобренные вакцины для экстренного применения производятся в Индии. Это отражает волю нашего научного сообщества, — написал премьер-министр в Twitter.

Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий одобрил экстренное использование вакцин, производимых Институтом сыворотки Индии и местной компанией Bharat Biotech. Первый выпускает препарат, созданный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вторая — собственную вакцину Covaxin.
Сейчас в Индии продолжаются испытания целого ряда вакцин от коронавируса. Исследования трёх из них — Covaxin от Bharat Biotech, „оксфордской“ вакцины Covishield и ZycovD от компании Zydus Cadila — находятся на последней, третьей стадии.
Наряду с ними тестируется препарат, созданный местной компанией Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора, а также проводятся испытания российской вакцины „Спутник V“.
Индия занимает второе место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено более 10,3 млн случаев заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что Индия первой на планете выделила британский штамм коронавируса. Об этом заявили в индийском Совете медицинских исследований. Новый вариант вируса может распространяться быстрее и требует от людей ещё больших мер осторожности. Однако отсутствуют факты его опасности с точки зрения повышенной смертности или госпитализации.
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