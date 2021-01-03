Премьер Индии объявил о «решительном переломе» в борьбе с COVID-19 

Разрешение использования в Индии двух вакцин от коронавируса глава правительства страны Нарендра Моди назвал «решительным переломом в борьбе с инфекцией.

Мы гордимся тем, что две одобренные вакцины для экстренного применения производятся в Индии. Это отражает волю нашего научного сообщества, — написал премьер-министр в Twitter.

Индийский регулятор в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий одобрил экстренное использование вакцин, производимых Институтом сыворотки Индии и местной компанией Bharat Biotech. Первый выпускает препарат, созданный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вторая — собственную вакцину Covaxin.

Сейчас в Индии продолжаются испытания целого ряда вакцин от коронавируса. Исследования трёх из них — Covaxin от Bharat Biotech, „оксфордской“ вакцины Covishield и ZycovD от компании Zydus Cadila — находятся на последней, третьей стадии.

Наряду с ними тестируется препарат, созданный местной компанией Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора, а также проводятся испытания российской вакцины „Спутник V“.

Индия занимает второе место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено более 10,3 млн случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что Индия первой на планете выделила британский штамм коронавируса. Об этом заявили в индийском Совете медицинских исследований. Новый вариант вируса может распространяться быстрее и требует от людей ещё больших мер осторожности. Однако отсутствуют факты его опасности с точки зрения повышенной смертности или госпитализации.