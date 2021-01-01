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Москва

В Грузии заявили об обиде на Россию 

Lenta.ru 19 минут назад
Бурджанадзе: образ России в Грузии исключительно негативный
Фото: ТАСС
У Грузии есть обида на Россию, однако некоторые политики стремятся переложить на соседнюю страну все проблемы. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

«В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Этому в свое время способствовала политика "Национального движения" и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой "антирусский тренд", сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл», — пояснила она.

Бурджанадзе заметила, что решение проблем путем переговоров в Грузии теперь воспринимают как предательство родины.

«Такой подход культивировался тогда Саакашвили и его командой, которые хотели меня дискредитировать, и мои высказывания доходили до людей в искаженном виде», — добавила политик.

Ранее, в декабре 2020-го, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент искать новые подходы к урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, не отказываясь от диалога с Россией. По ее словам, для этого Тбилиси придется «выйти из самоизоляции» и признать важность развития отношений с Москвой.
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В мире , Политика , Саломе Зурабишвили , Михаил Саакашвили , Нино Бурджанадзе , Газета "Коммерсантъ"
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