Бурджанадзе: образ России в Грузии исключительно негативный

«В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Этому в свое время способствовала политика "Национального движения" и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой "антирусский тренд", сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл», — пояснила она.