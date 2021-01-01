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В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана 

РИА Новости 1 час назад
В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
Фото: РИА Новости
Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе в Карабахе, ему ампутировали обе ноги.

"Утром 1 января 2021 года гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.) подорвался на противопехотной мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги", — говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

"Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование", — говорится в заявлении.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
В середине ноября сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева "посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы" в Карабахе.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД
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