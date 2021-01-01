Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Швеции остановлен ядерный реактор 

Российская Газета 1 час назад
В Швеции остановлен ядерный реактор
Фото: РИА Новости
Ядерный реактор Ringhals 1 на атомной электростанции Рингхальс остановлен после 45 лет эксплуатации. Он стал четвертым отключенным от электросети реактором за семь лет.

"Миллионы домов и предприятий в Швеции могут пострадать из-за роста цен на электроэнергию после того, как в четверг самый старый ядерный реактор страны прекратит выработку мегаватт", — сообщило накануне агентство Bloomberg.

Год назад на этой же электростанции был выведен из эксплуатации реактор Ringhals 2. По данным местных СМИ, снаружи на атомной электростанции, которая находится на полуострове Вэрё, пока не видно никаких изменений. Там все также возвышаются четыре больших реакторных зала. Но в ближайшие годы почти половина АЭС будет демонтирована. Ожидается, что к середине 2022 года из двух реакторов будет убрано все радиоактивное топливо, после чего можно будет начать процесс демонтажа. К 2030 году уровень радиации на бывших площадках двух блоков не должен превышать нормальные показатели.
Теперь в стране останется шесть функционирующих атомных реакторов.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Российская Газета: последние новости
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19 СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19 В Раде сочли отказ от вакцины из РФ спланированным уничтожением народа В Раде сочли отказ от вакцины из РФ спланированным уничтожением народа
Комментарии
В мире , Bloomberg , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Горящая гигантская елка на празднике в Дербенте попала на видео
01:29
Горящая гигантская елка на празднике в Дербенте попала на видео
Происшествия Пожары
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение