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Во Франции три жандарма пострадали при попытке разгона вечеринки с участием 2 тыс. человек 

ТАСС и ещё 1 22 часа назад
Во Франции не смогли разогнать вечеринку двух тысяч человек
Фото: РИА Новости
Неизвестные напали на жандармов и сожгли их автомобиль, когда те попытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон (регион Бретань) на западе Франции. Как уточняет в пятницу утром радио Europe1, в ней принимали участие около 2 тыс. человек.
Отмечается, что организаторы празднований арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше желающих и расширить количество возможных путей отхода в случае облавы со стороны правоохранительных органов. Однако, когда группа жандармов прибыла на место, участники вечеринки вступили с ними в противостояние, закидав их камнями. По данным радиостанции, в ходе столкновений был сожжен один из автомобилей жандармерии. Три стража порядка получили легкие травмы.
В результате правоохранителям пришлось отступить и "контролировать подступы к месту проведения мероприятия" в ожидании подкрепления. Пока не известно, был ли кто-то задержан по итогам инцидента. Согласно репортажу телеканала BFM, к полудню 1 января на месте оставалось еще очень много людей, которые продолжали танцевать и веселиться.

Реакция властей

Позже префект департамента Иль и Вилен распространил коммюнике, в котором подтвердил информацию СМИ, отметив, что жандармы изначально пытались предотвратить собрание, однако столкнулись с крайне агрессивной реакцией толпы. В общей сложности власти насчитали на вечеринке в пятницу утром 2,5 тыс. участников, которые прибыли из разных департаментов страны и даже из-за границы.
Официально префектура наложила запрет на проведение данного мероприятия, однако вместе с тем распорядилась, чтобы на место выехали спасатели и раздали всем собравшимся медицинские маски и санитайзеры для снижения риска распространения коронавируса. Начато расследование по семи пунктам, которые связаны с насилием в отношении стражей порядка, а также проведением "музыкального мероприятия" с продажей алкоголя и потенциальным распространением наркотиков.

Новогоднее подкрепление

МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Одной из их главных задач было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль соблюдения комендантского часа, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Введенные государством ограничения также подразумевают запрет на собрания большого количества человек и прослушивание громкой музыки по ночам — все это направлено на предотвращение подпольных вечеринок, которые устраивают по всей стране.
По данным телеканала BFM, за минувшую ночь сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить несколько крупных вечеринок. Так, в Марселе около 400 человек собрались в частном доме, чтобы отметить наступление Нового года. 156 участников были оштрафованы, а организаторы задержаны за "создание опасности для жизни других". Мероприятия с участием более сотни человек также были выявлены в департаментах Мозель и Сена и Марна.
Кроме того, в департаменте Нижний Рейн правоохранители фиксировали массовые нарушения запрета на использование пиротехники. Также в течение ночи в Страсбурге и ближайших коммунах было сожжено около 60 машин. В течение ночи в Страсбурге были задержаны 20 человек.
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Комментарии
В мире , Происшествия , МВД , радио Europe1 , Бретань , Франция
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