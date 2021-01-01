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Быть с Украиной: Зеленский обратился к Донбассу и Крыму 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
"Быть с Украиной" пожелал жителям Крыма и Донбасса Владимир Зеленский в ходе своего новогоднего обращения. Президент Украины использовал несколько сентиментальных оборотов, рассуждая о разнице во времени между регионами и необходимости "наступления мира в стране". Годом ранее он уже призывал украинцев объединиться.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился под Новый год к жителям Донбасса и Крыма, призвав их «быть с Украиной». Обращение главы государства транслировали перед новогодней ночью все ведущие телеканалы страны.

«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве что наступит мир, а сказать на [центральной улице] Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», — сказал он по-украински.

Далее Зеленский стал говорить на русском. Он заявил, что сейчас Крым вместе с Луганском и Донецком «во всех смыслах этого слова» живут в другом времени.

«И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — добавил украинский глава.

В своем первом новогоднем обращении в качестве президента Зеленский призвал граждан Украины объединиться. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — подчеркнул он.
Зеленский призвал сделать национальной идеей украинцев «ежедневное единство страны».
Новое обращение президента Украины напоминало скорее клип и длилось почти 15 минут. В нем снялись, кроме самого Зеленского, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, актеры студии «Квартал 95», известные украинские спортсмены-олимпийцы. На экранах появились премьер-министр страны Алексей Гончарук и вице-спикер Верховной Рады Роман Стефанчук. Во время своего новогоднего поздравления Зеленский переходил на русский и венгерский языки.
В декабре 2019 года Зеленский призвал бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину», — сказал украинский лидер. Так он прокомментировал сообщения СМИ о соцопросе, согласно результатам которого большинство жителей Донбасса хотят жить в России.
1 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал украинцев объединиться и создать мощную и конкурентноспособную страну.
По словам главы государства, у Украины есть все ресурсы, чтобы достичь этой цели.

«Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии — если все мы вместе приложим для этого свои усилия», — написал он. Зеленский также призвал жителей страны не спорить о том, кто «больше, лучше и правильнее любит Украину».

В середине ноября Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке. Он заявил, что вся украинская территория открыта для них.

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях: вы все видите сами — Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас», — сказал глава государства.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором воссоединение поддержало большинство проголосовавших. Донбасс провозгласил независимость спустя месяц, после госпереворота в Киеве.
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Комментарии 24
В мире , Видео , Статьи , Алексей Гончарук , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Донецк , Луганск , Республика Крым
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