В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли десятки автомобилей

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Около трех десятков автомобилей сгорели во французском Страсбурге во время беспорядков, устроенных хулиганами в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

«Но ситуация остается менее напряженной, чем год назад», — подчеркнул собеседник издания.

В материале отмечается, что массовые нарушения правопорядка произошли, несмотря на действующий в городе комендантский час.