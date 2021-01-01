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Москва

Республиканцы могут блокировать утверждение Байдена президентом США 

Прайм и ещё 4 51 минуту назад
Как минимум 140 членов партии Республиканцев готовы попытаться возразить на совместном заседании двух палат парламента США в начале января в США против результатов голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена на выборах. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.
Два собеседника телеканала из числа конгрессменов-республиканцев сообщили, что именно 140 однопартийцев намерены выступить против утверждения результатов состоявшихся в ноябре 2020 года выборов президента США.
Среди тех, кто публично объявил о намерении проголосовать против результатов голосования коллегии выборщиков на следующей неделе, в том числе: член палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси, Джо Уилсон из Южной Каролины. Также к ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании, о чем в четверг они сообщили в совместном заявлении.
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На текущей неделе сенатор-республиканец из штата Миссури Джош Хоули стал первым сенатором, кто заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса: эта позиция тем важнее, что если в такой ситуации возражение поступает хотя бы от одного представителя Сената и одновременно — от одного члена Палаты представителей во время совместного заседания, то палаты разделяются и обсуждают, стоит ли поддерживать возражение.
В итоге, республиканцы в Конгрессе могут, по меньшей мере, на несколько часов затянуть процедуру утверждения результатов выборов президента США.
Телеканал приводит оценки, согласно которым попытки парламентариев практически не имеют шансов повлиять на результаты подсчета выборщиков.
Поясняется также, что в США утверждение результатов голосования коллегии выборщиков должно проходить в ходе совместного заседания двух палат парламента. Это официальная процедура, которая закрепляет победу на выборах одного из кандидатов. В случае с выборами-2020, будет утверждена кандидатура Джо Байдена.
Заседание намечено на 6 января 2021 года.
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В мире , Видео , США , Джош Хоули , Джозеф Байден , Джоди Хайс , Джо Уилсон , Республиканская партия США , CNN , Нью-Йорк
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