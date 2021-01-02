Великобритания окончательно вышла из Евросоюза 

С 1 января 2021 года завершился переходный период, в течение которого Великобритания пользовалась всеми правами и преимуществами члена Евросоюза (ЕС). В 2:00 мск Соединенное Королевство окончательно покинуло ЕС.

Как отмечает ТАСС , дальнейшие отношения между Великобританией и Евросоюзом будут регулироваться двухсторонними соглашениями. Решение выйти из международной организации было принято на референдуме 23 июля 2016 года.

Соглашение между ЕС и Великобританией начинает действовать во временном режиме. Его должны утвердить европарламент и парламенты всех 27 действующих членов Евросоюза. После этого документ объемом 1246 страниц должен пройти ратификацию в совете ЕС. При этом плановая сессия европарламента начнется только в марте, до этого документ будет действовать во временном режиме.

Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Фактически Брюссель согласен сохранить свободный режим оборота товаров с Британией, чтобы избежать издержек на границе и необходимости создания новой инфраструктуры.