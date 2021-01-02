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Великобритания окончательно вышла из Евросоюза 

Профиль и ещё 1 40 минут назад
Великобритания окончательно вышла из Евросоюза
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
С 1 января 2021 года завершился переходный период, в течение которого Великобритания пользовалась всеми правами и преимуществами члена Евросоюза (ЕС). В 2:00 мск Соединенное Королевство окончательно покинуло ЕС.
Как отмечает ТАСС, дальнейшие отношения между Великобританией и Евросоюзом будут регулироваться двухсторонними соглашениями. Решение выйти из международной организации было принято на референдуме 23 июля 2016 года.
Соглашение между ЕС и Великобританией начинает действовать во временном режиме. Его должны утвердить европарламент и парламенты всех 27 действующих членов Евросоюза. После этого документ объемом 1246 страниц должен пройти ратификацию в совете ЕС. При этом плановая сессия европарламента начнется только в марте, до этого документ будет действовать во временном режиме.
Ранее «Профиль» сообщал, что британский парламент одобрил сделку о будущих отношениях с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества. Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект, и теперь билль может вступить в силу.
Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Фактически Брюссель согласен сохранить свободный режим оборота товаров с Британией, чтобы избежать издержек на границе и необходимости создания новой инфраструктуры.
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Комментарии 1
В мире , Законопроекты , Елизавета II , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Лондон , Великобритания
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