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Москва

В Шотландии задумались о возвращении в ЕС в качестве отдельного государства 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Шотландия может вернуться в состав Евросоюза
Фото: ТАСС
Шотландия вскоре может вернуться в состав Евросоюза в качестве независимой страны. Такое заявление сделала первый министр региона Никола Стерджен.

«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — написала она на своей странице в Twitter 1 января.

При этом чиновница сопроводила текст значками с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.
Ранее Стерджен заявляла, что выход Британии из Евросоюза состоялся вопреки воли Шотландии, большинство населения которой проголосовало против Brexit. Также первый министр неоднократно упоминала о необходимости проведения повторного референдума о независимости британского региона.
Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда большинство участников голосования высказались против этого.
Напомним, 1 января 2021 года завершился переходный период по Brexit, и Соединенное Королевство официально обрело независимость после 47 лет членства в Евросоюзе.
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В мире , Европа , ЕС , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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