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Умер британский рэпер MF Doom 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
Умер британский рэпер MF Doom
Фото: AFP 2020 / Peter Kramer
Британский рэпер MF Doom, известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила супруга исполнителя.

"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 октября", — написала супруга рэпера Джасмин в Instagram в четверг вечером. У пары остались пятеро детей.

Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone его смерть в конце октября. Причины смерти исполнителя (настоящее имя Дэниэл Думилей) не сообщаются.
В 2007 году фирма Nike выпустила кроссовки MF Doom, посвященные музыканту.
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