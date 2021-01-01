Умер британский рэпер MF Doom 

"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 октября", — написала супруга рэпера Джасмин в Instagram в четверг вечером. У пары остались пятеро детей.