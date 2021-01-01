Умер британский рэпер MF Doom 

Британский рэпер MF Doom, известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет, сообщила супруга исполнителя.
"Мой великий муж, отец, учитель, ученик, деловой партнер, любовник и друг, лучше которого я не могла бы найти. Спасибо тебе за все, что ты показал и дал мне, за все, чему научил меня, наших детей и нашу семью… Мой мир не будет прежним без тебя… Ушел из жизни 31 октября", — написала супруга рэпера Джасмин в Instagram в четверг вечером. У пары остались пятеро детей.
Представитель рэпера Ричи Эбботт подтвердил изданию Rolling Stone его смерть в конце октября. Причины смерти исполнителя (настоящее имя Дэниэл Думилей) не сообщаются.
В 2007 году фирма Nike выпустила кроссовки MF Doom, посвященные музыканту.