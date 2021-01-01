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Москва

Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в Евросоюз 

Прайм и ещё 2 22 минуты назад
Первый министр Шотландии Никола Стерджен дала понять, что регион вскоре вернется в состав Евросоюза в качестве независимой страны.
Первого января 2021 года завершился переходный период по Brexit, и Великобритания обрела независимость после 47 лет членства в ЕС.

"Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет", — написала Стерджен в Twitter сразу после Нового года. Она добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.

Ранее шотландский лидер заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой в большинстве проголосовало против Brexit. Она также неоднократно упоминала о необходимости проведения повторного референдума о независимости Шотландии
Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.
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В мире , Видео , Brexit , ЕС , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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