Шотландия заявила о планах вернуться в ЕС без Британии

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С 1 января 2021 года Великобритания официально вышла из Евросоюза (ЕС). Однако в Шотландии до сих пор не согласны с этим решением.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в ночь выхода из Евросоюза заявила о желании Шотландии вернуться в международную организацию «Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — написала она на своей странице в Twitter

Стерджен ранее заявляла, что население Шотландии выступило против выхода из Евросоюза. Она также неоднократно призывала к новому референдуму о независимости от Великобритании. В 2014 году большинство шотландцев выступило против выхода из Соединенного Королевства, напоминает « Прайм ».

Стерджен возглавляет правительство Шотландии с 20 ноября 2014 года. Она также возглавляет Шотландскую национальную партию, имеющую самое большое представительство в парламенте Шотландии.