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Лидер Шотландии захотела вернуться в Евросоюз 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Шотландия заявила о планах вернуться в ЕС без Британии
Фото: ©Scottish Government
С 1 января 2021 года Великобритания официально вышла из Евросоюза (ЕС). Однако в Шотландии до сих пор не согласны с этим решением.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен в ночь выхода из Евросоюза заявила о желании Шотландии вернуться в международную организацию «Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — написала она на своей странице в Twitter.
Стерджен ранее заявляла, что население Шотландии выступило против выхода из Евросоюза. Она также неоднократно призывала к новому референдуму о независимости от Великобритании. В 2014 году большинство шотландцев выступило против выхода из Соединенного Королевства, напоминает «Прайм».
Стерджен возглавляет правительство Шотландии с 20 ноября 2014 года. Она также возглавляет Шотландскую национальную партию, имеющую самое большое представительство в парламенте Шотландии.
Ранее «Профиль» сообщал, что с 1 января 2021 года отношения между Великобританией и Евросоюзом будут регулироваться двухсторонним соглашением. Его условия одобрил парламент Великобритании и подписала королева Елизавета II. При этом со стороны Евросоюза документ должны одобрить европарламент, 27 национальных парламентов. После этого он должен пройти ратификацию в совете ЕС.
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В мире , Видео , Brexit , Новости регионов , Елизавета II , ЕС , Европарламент , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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