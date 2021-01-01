Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ 

Разрешение выдано на экстренное применение препарата
Вакцина от новой коронавирусной инфекции первой получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ВОЗ.
«Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — говорится в заявлении организации, размещенном в Twitter.
В заявлении также отмечается, что ВОЗ определила, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. «Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — подчеркивает ВОЗ.
Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда, с одной стороны, препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой — еще известны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.
В сообщении подчеркивается, что внесение вакцины в перечень для экстренного применения дает странам возможность ускорить свои регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение, отмечает ТАСС. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся в ней государствах.