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Москва

Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ 

BFM.RU и ещё 15 1 час назад
Разрешение выдано на экстренное применение препарата
Вакцина от новой коронавирусной инфекции первой получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ВОЗ.

«Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — говорится в заявлении организации, размещенном в Twitter.

В заявлении также отмечается, что ВОЗ определила, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. «Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — подчеркивает ВОЗ.
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Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда, с одной стороны, препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой — еще известны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.
В сообщении подчеркивается, что внесение вакцины в перечень для экстренного применения дает странам возможность ускорить свои регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение, отмечает ТАСС. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся в ней государствах.
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В мире , Видео , ВОЗ , ЮНИСЕФ , Pfizer , ИТАР-ТАСС , Москва , США , Великобритания
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