Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ 

Разрешение выдано на экстренное применение препарата

Вакцина от новой коронавирусной инфекции первой получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение. Об этом сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на ВОЗ.

«Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование», — говорится в заявлении организации, размещенном в Twitter.

В заявлении также отмечается, что ВОЗ определила, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. «Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — подчеркивает ВОЗ.

Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда, с одной стороны, препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой — еще известны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.