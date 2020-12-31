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Москва

ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования 

РИА Новости 20 минут назад
ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования
Фото: © AP Photo / Ariel Schalit
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования.

"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первой с начала вспышки коронавируса год назад", — говорится в заявлении.

Опубликован отчет по результатам испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
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В мире , ВОЗ , ЮНИСЕФ , Pfizer
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