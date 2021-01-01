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Трамп пообещал вакцинировать весь мир от COVID-19 в 2021 году 

Газета.Ru и ещё 2 20 минут назад
Трамп пообещал вакцинировать весь мир от COVID-19
Фото: газета.ру
Власти Соединенных Штатов обеспечат американцев вакциной от коронавируса нового типа в начале 2021 года, после чего начнутся масштабные поставки американских вакцин в другие страны мира. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в новогоднем обращении к нации.
Обращение главы государства опубликовано на его странице в Twitter.

"В начале этого года вакцина будет доступна каждому американцу, а после этого она будет распространяться по всему миру", — отметил Трамп.

В настоящее время в США разрешено экстренное использование двух вакцин от коронавируса, одна из которых разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая — компанией Moderna.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 340 тысяч скончались.
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В мире , США , Дональд Трамп , Pfizer
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