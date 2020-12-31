Меркель в новогоднем послании заявила об отказе вновь избираться

«Позвольте мне сказать вам кое-что личное в заключение: через девять месяцев состоятся парламентские выборы, и я больше не буду баллотироваться. Поэтому сегодня, по всей вероятности, я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним посланием. Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы не находили старый год таким тяжелым и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скептицизм, не ждали нового с такой большой надеждой», — приводит Reuters слова Ангелы Меркель.