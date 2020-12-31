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Москва

Меркель в новогоднем послании рассказала о политических планах 

Мир24 46 минут назад
Меркель в новогоднем послании заявила об отказе вновь избираться
Фото: Bundesregierung
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем последнем новогоднем обращении к нации в этой должности. Она назвала 2020 год самым трудным за 15-летнюю службу в статусе канцлера ФРГ, но начало вакцинации против COVID-19 сделает 2021 год годом надежды.

«Позвольте мне сказать вам кое-что личное в заключение: через девять месяцев состоятся парламентские выборы, и я больше не буду баллотироваться. Поэтому сегодня, по всей вероятности, я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним посланием. Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы не находили старый год таким тяжелым и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скептицизм, не ждали нового с такой большой надеждой», — приводит Reuters слова Ангелы Меркель.

Канцлер Германии также добавила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, когда придет ее очередь, а выдумки, протесты и теории заговора назвала «ложными и опасными, циничными и жестокими».
Ранее канцлер Меркель прокомментировала давнюю мечту о визите в Россию. Она призналась, что по-прежнему мечтает совершить путешествие через всю страну.
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В мире , Ангела Меркель , Reuters , Германия
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