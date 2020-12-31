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В Словакии с 1 января максимально ужесточают ограничения из-за коронавируса 

ТАСС 59 минут назад
В Словакии максимально ужесточают ограничения из-за COVID
Фото: Reuters
Правительство Словакии на внеочередном заседании в четверг приняло решение с 1 января максимально ужесточить действующие в республике социальные ограничения в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал TA3.
В Словакии с 05:00 (07:00 мск) в пятницу закроются костелы, прекратят работу горнолыжные спуски, гостиницы не смогут принимать новых постояльцев, которые и ранее могли селиться лишь в исключительных случаях, к которым не относились туристические и оздоровительные поездки, а также посещение родственников. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Ограничения будут действовать до 24 января.
Премьер-министр страны Игор Матович назвал ранее в четверг запрет ходить в гости "наиболее принципиальным, так как граждане во время посещения [друзей и близких] не соблюдают действующие меры [эпидемической безопасности], что в данный момент представляется самой серьезной проблемой".
В Словакии растет число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, увеличивается суточный показатель новых случаев заражения. Возникла угроза, что больницы республики вскоре не будут способны обеспечить госпитализацию больных с тяжелыми формами заболевания, вызываемого вирусом.
В Словакии с 19 декабря закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещать врачей, выходить из дома для покупки лекарств и продуктов питания и совершать поездки на работу тем, кто не может быть переведен на удаленный режим. Разрешены также индивидуальные оздоровительные прогулки в пределах района проживания. Жители Братиславы и города Кошице (восток страны) должны совершать их только в пределах городской черты.
С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. Он должен был завершиться в среду, но власти продлили его еще на 40 дней. В стране обязательно ношение медицинских масок. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.
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