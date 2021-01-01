Число случаев COVID-19 превысило 20 миллионов в США

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.
По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.