Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Из уважения к аборигенам: в Австралии изменили текст гимна 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
В Австралии изменили текст гимна
Фото: pixabay
Власти Австралии решили внести изменения в текст национального гимна из-за опасений, что некоторые строчки могут неверно трактоваться коренными народами.
Таким образом, из текста убрали строчку о том, что страна «молодая и свободная». Это связано с тем, что она игнорирует историю аборигенов, живущих на континенте десятки тысяч лет.
По словам местных властей, изменения помогут поддержать дух единства в стране, передает The Guardian.
По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия как современная нация молода, но история ее уходит в древность, как и история многих коренных народов, чье лидерство признается и уважается должным образом.
С 1 января вместо «Ибо мы молоды и свободны» (иногда переводится как «Здесь, где юность с свободой цветут») появилась строчка «Ибо мы едины и свободны» («Здесь, где единство с свободой цветут»).
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
ТК «Звезда»: последние новости
Ушел из жизни рэпер MF Doom Ушел из жизни рэпер MF Doom В Страсбурге хулиганы сожгли десятки автомобилей на Новый год В Страсбурге хулиганы сожгли десятки автомобилей на Новый год Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса
В мире , The Guardian , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение