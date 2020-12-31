Алиев сообщил о не подчиняющихся Армении отрядах в Карабахе

"…Следующий год станет для нас годом большого созидания, первые поручения уже даны. В то же время армянские вооруженные силы время от времени нарушают прекращение огня, к сожалению, у нас есть шехиды (павшие — ред.) и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы", — заявил Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.