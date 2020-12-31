Алиев сообщил о не подчиняющихся Армении отрядах в Карабахе

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Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил, что режим прекращения огня в Карабахе после подписанного трехстороннего заявления в целом сохраняется.
"…Следующий год станет для нас годом большого созидания, первые поручения уже даны. В то же время армянские вооруженные силы время от времени нарушают прекращение огня, к сожалению, у нас есть шехиды (павшие — ред.) и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы", — заявил Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.
По его словам, таким формированиям "была дана возможность покинуть данные регионы".
"Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты. Несмотря на это, в целом прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября", — сказал президент Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян
признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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